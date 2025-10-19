El CIC Centenario celebró el Dia de la Madre con Té Bingo lleno de sorpresas

El encuentro tuvo lugar este sábado 18 de octubre en instalaciones del Centro Integrador Comunitario (CIC), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, brindando una jornada de reconocimiento, diversión y cuidado.

Mariela Namor, coordinadora del CIC Centenario, detalló que la propuesta fue abierta a todas las madres y vecinas del sector, e incluyó té bingo, sorteos, clases de bachata y artistas realizando corvers de grandes éxitos musicales.

Además, como parte del compromiso con el bienestar de la comunidad, personal del servicio de enfermería del Hospital Modular estuvo presente facilitando el acceso a la campaña de vacunación destinada a niños mayores de 2 años, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

“Desde la Secretaría estamos trabajando con todas estas actividades que impulsan la promoción del desarrollo social, y de eso se trata, que podamos socializar, llegar a todos los vecinos y que eso nos permita poder conocer la situación de cada uno también”, resaltó la coordinadora.

La jornada contó con la participación de más de 70 vecinas y fue una gran oportunidad para compartir en familia, reconocer el rol fundamental de las madres y fortalecer lazos comunitarios.