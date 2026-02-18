El Chaltén: Pesca Continental refuerza controles junto a Gendarmería Nacional

En el marco de las acciones orientadas a preservar la biodiversidad acuática, la Dirección de Pesca Continental, dependiente de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, intensificó este fin de semana los operativos de control y fiscalización de la pesca deportiva en la zona de El Chaltén.

Los procedimientos se desarrollaron de manera articulada entre el cuerpo de guardapescas de la secretaría y Gendarmería Nacional Argentina, reforzando la presencia institucional en los principales espejos de agua y puntos de acceso utilizados por pescadores deportivos.

Durante las últimas jornadas de inspección se detectaron prácticas irregulares que afectan el equilibrio del ecosistema, entre ellas el exceso en los límites de captura, el uso de elementos no permitidos y la falta de licencia habilitante. Frente a estas situaciones, se aplican las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Al respecto, el director de Pesca Continental, Carlos Maturana, destacó que “estamos reforzando la presencia en el territorio con controles sostenidos para garantizar que la pesca deportiva se desarrolle dentro del marco normativo. Cuidar el recurso implica responsabilidad compartida, y por eso trabajamos de manera articulada con Gendarmería para preservar nuestros ambientes y asegurar el uso responsable de nuestros recursos.”

Desde el organismo provincial recordaron que respetar los cupos, utilizar únicamente artes permitidas y portar la licencia vigente no solo constituye una obligación legal, sino también una acción clave para proteger la fauna ictícola y garantizar la sostenibilidad de la actividad en el tiempo.

Estas acciones forman parte de una política sostenida del Gobierno de Santa Cruz para fortalecer el control, promover prácticas responsables y preservar los recursos naturales de la provincia para las futuras generaciones.