El Centro Santamariano celebró el 23° Encuentro por el Día de la Tradición en el Complejo Deportivo Municipal

Con una gran convocatoria de público, el Centro Santamariano llevó adelante el 23° Encuentro por el Día de la Tradición en el Complejo Deportivo Municipal. El evento contó con la participación de artistas locales, agrupaciones de danzas folclóricas y puestos de artesanos, que aportaron color y cultura a una jornada cargada de identidad nacional.

Darío Quipildor, integrante de la organización, destacó la continuidad del encuentro y el entusiasmo de la comunidad:

“Hace 23 años consecutivos que realizamos estas jornadas y hoy estamos muy contentos compartiendo con la gente. Se acercaron alrededor de 600 personas a disfrutar del folklore y nuestras lindas danzas nativas. Es una fiesta que crece año a año y nos llena de orgullo.”

Además, Quipildor remarcó el trabajo sostenido a lo largo del año para concretar esta nueva edición y agradeció el acompañamiento del público y de quienes colaboran en cada detalle de la organización.

Finalmente, invitó a toda la comunidad a participar este lunes 10 de noviembre del acto central por el Día de la Tradición, que se desarrollará en el centro de la ciudad con un desfile de bailarines sobre la avenida San Martín y actividades frente al Gorosito, donde se ofrecerá mate cocido y tortas fritas para todos los presentes.