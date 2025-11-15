El Centro Integral de la Mujer y la Familia festejó su 38° aniversario

Con una jornada de muestra de todos los talleres que forman parte de la institución, desfile y acto institucional, se celebró un año más de existencia del área municipal destinada a brindar talleres y cursos gratuitos para las mujeres y su entorno. De esta forma reafirma su compromiso y reconoce el valor profundo del dispositivo territorial en un espacio de educación popular para el progreso colectivo.

Acompañaron el evento el Jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia y del secretario de Cultura, Deportes y Juventud David Jones, entre otros referentes de la Municipalidad. La directora del CIM Ximena Prior comentó los preparativos del aniversario: “Estamos trabajando desde hace más o menos un mes y medio con las profesoras, con todas las alumnas. Son alrededor de 45 talleres, tratamos de que hoy sea no solo aniversario, sino la muestra anual”.

La muestra se desarrolló a lo largo de toda la jornada y continuará por varios días con cocina en vivo, corte de torta y brindis, desfile y corte solidario. “Las profesoras, tanto como las alumnas, se han esforzado. Tenemos de todo, de porcelana, alimentos, costura y muchas producciones”, agregó. El CIM cuenta con alrededor de 350 inscriptos, 17 talleristas, más personal administrativo y de maestranza. Prior invitó a la comunidad a que se acerque al CIM y conozca las propuestas y anunció que pronto comenzarán los talleres navideños.