El Centro de Residentes Santiagueños de Caleta Olivia creciendo con actividades y fortalecimiento institucional

En la noche del martes, Fernando Vázquez, presidente del Centro de Residentes Santiagueños “Raíces Santiagueñas”, visitó el estudio de Frecuencia Patagonia 99.3, donde habló sobre el intenso trabajo institucional que vienen realizando. La agrupación está conformada por vecinos y vecinas de Santiago del Estero que residen en Caleta Olivia, y busca que más santiagueños se acerquen a compartir experiencias, vivencias y la cultura de su provincia.

Vázquez contó que hace 36 años vive en Caleta Olivia, donde conduce un reconocido comercio local, pero aseguró que jamás perdió su identidad y que trabaja día a día para que las raíces santiagueñas no se pierdan y continúen transmitiéndose a las nuevas generaciones.

Por su parte, Juan Llañez, socio fundador de la institución, recordó los inicios del proyecto: “Esto comenzó en el 2010, con las primeras reuniones junto a mi mujer. Fue ella quien tuvo la idea de que pudiéramos tener un lugar para dar a conocer nuestras comidas típicas, nuestra música, nuestros bailes; un espacio de encuentro que hiciera más leve la espera de volver al pago”.

En ese marco, anunciaron que este sábado realizarán una feria de empanadas, una actividad fundamental para continuar con las obras en el predio de la institución. “Todos conocemos la situación económica que atraviesa la provincia; por eso, para quienes puedan colaborar, con una docena ya es de gran ayuda”, expresó Llañez.

Lo recaudado será destinado al cierre perimetral del predio, donde el Centro proyecta construir un espacio cultural y concretar el primer Patio Santiagueño de Caleta Olivia, un paseo gastronómico y cultural que permitirá difundir aún más las tradiciones y raíces de Santiago del Estero.

Fernando Vázquez cerró la entrevista agradeciendo el acompañamiento de la comunidad y destacando que el crecimiento institucional es posible gracias al esfuerzo colectivo.

Escucha la nota completa ingresando al link:https://www.facebook.com/share/v/162NNHW5wj/