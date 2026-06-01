El Centro de Jubilados y Pensionados Municipales de Caleta Olivia celebró su 20° Aniversario

El Centro de Jubilados y Pensionados Municipales de Caleta Olivia “1 de Junio” celebra un año más de vida institucional acompañando a cada trabajador en su etapa de retiro. Actualmente, la sede cuenta con un total de 320 afiliados y tiene como objetivo culminar las distintas obras que conforman dicho espacio para brindarles un mejor servicio.

En este contexto, Andrea Bayón, secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, mencionó que a través del Municipio se encuentran acompañando el desarrollo en infraestructura.

“El Ejecutivo por medio de la Supervisión de Relaciones Institucionales nos encomendó que colaboremos con este tipo de espacios que desarrollan actividades para nuestra comunidad. La verdad hoy nos genera mucha gratitud poder ayudar con distintos tipos de materiales o recurso humano para que esta institución llegue a brindar todo lo que demandan sus afiliados”, culminó.

Por otro lado, Raúl Romero, presidente del Centro de Jubilados Municipales, explicó que si bien el trabajo que se viene generando por la actual gestión es muy arduo aún resta culminar con parte de las obras para, más adelante, ofrecer más propuestas a sus asociados.

“Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos festejando 20 años de nuestro centro, creo que llegamos con toda la fuerza para continuar engrandeciendo nuestra institución, gracias al acompañamiento del intendente, Pablo Carrizo. El objetivo es finalizar con los trabajos para que puedan disfrutar de un espacio en buenas condiciones y puedan contar con distintos tipos de asistencias”, expresó.