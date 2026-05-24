El Centro de Desarrollo Infantil Poicu Nuque celebró la Semana de Mayo con actividades patrias

Niñas, niños, familias y equipos de trabajo participaron de una jornada comunitaria organizada por el centro, donde compartieron propuestas alusivas a la Revolución de Mayo, fortaleciendo el encuentro, la identidad y el vínculo con el barrio.

En el marco de las políticas públicas impulsadas por el gobernador Claudio Vidal, orientadas al fortalecimiento de las infancias, el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Poicu Nuque, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a través de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, realizó actividades en conmemoración de la Revolución de Mayo.

Este viernes, las Salas de 2 y 3 Años llevaron adelante una propuesta alusiva a las celebraciones patrias de mayo, preparando tortas fritas y pastelitos para compartir con la comunidad. Debido a las bajas temperaturas, un comercio local colaboró facilitando un espacio cómodo y calefaccionado, para la instalación de un estand donde se expusieron distintos trabajos realizados en las salas.

Las familias acompañaron la actividad vistiendo a niñas y niños con atuendos tradicionales como gauchos, paisanas, damas antiguas, caballeros, cocineritas y candomberas. Con mucho entusiasmo, también participaron en la entrega de escarapelas y tortas fritas, a vecinos y vecinas del barrio.

Fortaleciendo vínculos

Al respecto, la directora del CDI Poicu Nuque, Sara Ruiz, destacó la importancia de generar este tipo de espacios de encuentro y participación comunitaria. “Estas actividades fortalecen el vínculo con la comunidad, el barrio, las familias y el ejercicio del trabajo en equipo. Los CDI son espacios de educación informal; se trata de incorporar un espíritu patriota desde el juego, cuidando que nuestras infancias no tomen frío parados en un acto, o en actividades que sean más adultocéntricas”, expresó.

Asimismo, desde la institución remarcaron el valor del acompañamiento de las familias, y el compromiso cotidiano de los equipos de trabajo que forman parte del CDI.

Finalmente, el CDI Poicu Nuque hizo llegar un saludo a toda la comunidad por el Día de la Patria, agradeciendo especialmente a las cuidadoras de primera infancia, al equipo de cocina por el amor puesto en cada preparación, y a las familias y vecinos que acompañan cada jornada con cariño y confianza. “El CDI Poicu Nuque les desea un Feliz Día de la Patria”, expresaron desde la institución.