El Centro de Desarrollo Infantil Poico Nuque promueve espacios de acompañamiento en Piedra Buena

El pasado miércoles 29 de octubre, el equipo del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) Poico Nuque de Piedra Buena, dependiente de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, llevó adelante el segundo encuentro de fortalecimiento familiar, en articulación con el Hospital Local, a través de las áreas de Nutrición, Salud Comunitaria y Vacunación.



Durante la jornada se trabajó de manera colectiva sobre temas fundamentales para el bienestar de la primera infancia y el acompañamiento a las familias, tales como el vínculo afectivo, la importancia de una alimentación saludable en los primeros años, la correcta manipulación de alimentos y la desmitificación de conceptos vinculados a la vacunación y la libreta sanitaria.



En este marco, la directora del CDI, Sara Ruiz, destacó: “Es fundamental fortalecer los vínculos con las familias y la articulación con las áreas locales, para así abrir las puertas de la institución y lograr un abordaje integral. De esta manera, garantizamos derechos en el acompañamiento en la crianza de nuestra primera infancia.”



Finalmente, Ruiz invitó a la comunidad a participar del taller del mes de noviembre, un nuevo espacio formativo en el que se abordarán temáticas vinculadas al establecimiento de límites, la gestión de emociones y la implementación de una crianza respetuosa, promoviendo así el desarrollo integral de las infancias y el fortalecimiento de los lazos familiares.