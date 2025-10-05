El CeMEPA sufrió un hecho de robo y vandalismo

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, lamenta y repudia el hecho delictivo ocurrido en las instalaciones del Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA), donde personas desconocidas sustrajeron equipamiento de sonido e iluminación perteneciente a la institución.

El secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, expresó su pesar ante esta situación, señalando que se trata de una pérdida significativa para el CeMEPA, resultado de años de esfuerzo y trabajo colectivo.

“Lamentablemente fue un hecho ilícito que afecta directamente a una institución que con mucho compromiso impulsa actividades artísticas y educativas en nuestra ciudad. Esperamos que, a través de las investigaciones que está llevando adelante la Policía, se pueda dar con los responsables”, manifestó Jones.

El funcionario destacó que el CeMEPA mantiene una agenda constante de actividades culturales y formativas, y que este episodio impacta de manera temporal en el desarrollo de las mismas. No obstante, el equipo municipal ya se encuentra realizando las tareas de reparación de puertas y ventanas dañadas, con el objetivo de retomar las clases y actividades el próximo lunes.

Finalmente, desde la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud se realiza un llamado a la comunidad para colaborar con cualquier información que pueda aportar a la investigación, reafirmando el compromiso del Municipio con la protección y el fortalecimiento de los espacios culturales de Caleta Olivia.