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El castramóvil del Municipio de Río Gallegos realizó cerca de 30 cirugías en el barrio Bicentenario 3

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El Municipio de Río Gallegos puso en marcha el castramóvil en el barrio Bicentenario 3, donde se brindan servicios de castración, vacunación y desparasitación para mascotas, con una destacada participación de vecinos y el objetivo de fomentar la tenencia responsable.

Los servicios son llevados adelante por el área de Control y Salud Animal de la Secretaría de Desarrollo Comunitario.El operativo se desarrolla en el horario de 14 a 17 y se extenderá hasta el sábado, acercando servicios esenciales para el cuidado de mascotas directamente a los vecinos de la ciudad.

Durante las jornadas se realizan castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y patentamiento de mascotas. El servicio de castración requiere turno previo y está destinado a animales de entre 6 meses y 8 años.En tanto, la vacunación antirrábica para mascotas mayores de 4 meses, junto con la desparasitación de cachorros y adultos y el patentamiento, se llevan a cabo por orden de llegada.

La propuesta tuvo una importante convocatoria en su primera jornada, donde se realizaron cerca de 30 cirugías, además de múltiples atenciones vinculadas a los otros servicios.Este tipo de iniciativas son fundamentales para promover la tenencia responsable de mascotas en la ciudad y quienes necesiten más información pueden comunicarse a los teléfonos 2966-410585 o 2966-418929.

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