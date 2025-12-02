El CAP rescató a un chulenguito que estaba retenido en condiciones irregulares en Río Gallegos

El equipo del Consejo Agrario Provincial, a través de la Dirección de Fauna, rescató ayer a una cría de guanaco que se encontraba atado, sin agua y en condiciones inadecuadas en una vivienda del barrio Municipal de Río Gallegos. La intervención se realizó en coordinación con el Ministerio de Seguridad, garantizando la actuación conjunta de las fuerzas policiales para proteger al animal y asegurar el cumplimiento de la ley.

El procedimiento se inició luego de que una vecina realizara una denuncia anónima al advertir en un grupo de compra-venta la intención de vender al animal. Ante esta situación, la Delegación del CAP acudió de inmediato y solicitó acompañamiento policial para garantizar una intervención segura.

Al llegar al domicilio, el equipo constató que el animal estaba atado a una cerca del patio, en un estado incompatible con su bienestar. Tras dar aviso al 911, una patrulla policial acompañó a los agentes del CAP para proceder a la recuperación del ejemplar, cumpliendo con el protocolo correspondiente.

Durante la intervención, se informó al responsable de la vivienda que la tenencia y manipulación de fauna silvestre está prohibida por ley, y que la sustracción del animal era inmediata. El hombre se negó en un primer momento a firmar el acta, pero finalmente se labró la infracción correspondiente, que continuará su curso administrativo y legal.

El chulenguito fue trasladado por el CAP para recibir asistencia y cuidados, ya que presentaba signos de estrés y golpes en las extremidades. Cuidar a la fauna es responsabilidad de todos.

Desde el Consejo Agrario Provincial recordamos que:

Está prohibido capturar, tener, trasladar o comercializar fauna silvestre.

La tenencia de animales silvestres como mascotas constituye una infracción y puede derivar en sanciones.

Los chulengos, como todas las crías de animales nativos, requieren condiciones específicas de cuidado que solo pueden brindar profesionales y centros autorizados.

Si ves fauna silvestre en riesgo o situaciones irregulares, no intervengas: reportarlo inmediatamente.

? Teléfono de denuncias del CAP: 2966 279178

? También podés realizar una denuncia o reporte en el siguiente formulario oficial: https://bit.ly/4pdpOIl