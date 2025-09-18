El CAP mantuvo una reunión de trabajo en Las Heras sobre sanidad y control animal

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), de Santa Cruz, continuando con las gestiones que lleva adelante desde el área, se reunió en la ciudad de Las Heras, con funcionarios provinciales y municipales para abordar temas que refuerzan el bienestar animal.

En este marco, el titular del CAP que se encontraba acompañado por el médico veterinario Dante Álvarez de la delegación Caleta Olivia, mantuvo el encuentro de trabajo con el secretario de Legal y Técnica, Diego Berniga; el secretario de Gobierno, Julián Sauco; la concejal Romina Trotta; y la directora del Centro de Zoonosis, Cynthia Galera, con el objetivo de coordinar acciones en materia de sanidad y control animal en la localidad.

Durante el encuentro se abordaron temas centrales vinculados a la sanidad y el bienestar animal, entre ellos:

– Control animal en el ejido urbano

– Cuidado de animales domésticos y productivos

– Normas sanitarias para la elaboración de productos de origen animal

Asimismo, se avanzó en el tratamiento de la habilitación provincial de la planta de faena rural, ubicada en zona de chacras, poniendo especial atención en los protocolos de manejo de desechos postmortem, y en la actualización de la reglamentación sanitaria necesaria para garantizar la seguridad alimentaria.

De esta manera, el Consejo Agrario Provincial reafirma su compromiso de trabajar junto a los municipios y áreas técnicas para fortalecer la producción local, el cuidado de la salud pública y el bienestar animal en toda la provincia.