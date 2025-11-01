El CAP incorporó dos camionetas para la gestión de los bosques nativos

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Agrario Provincial (CAP), en el marco de la ejecución de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, adquirió dos camionetas 4×4 doble cabina.

La inversión se realizó con el financiamiento previsto por la Ley Provincial N°3.031 y la Ley Nacional N°26.331, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Las unidades serán destinadas a las zonas de la provincia donde se implementa esta normativa, para favorecer la presencia territorial y acompañar las acciones de manejo y conservación.

La ejecución de estos planes por parte de la Autoridad Local de Aplicación implica una mayor capacidad de trabajo en el territorio, lo que permite mantener y mejorar los servicios ambientales que los bosques brindan a la sociedad en general y a las comunidades que habitan en los territorios forestales.