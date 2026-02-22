El CAP fortalece la producción local en Río Gallegos

Esta mañana, el presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, junto a su equipo de trabajo, visitó la Asociación de Productores Frutihortícolas y Afines de Río Gallegos. Fueron recibidos por su presidenta, Blanca Pacheco, y por trabajadores del sector.

Durante el encuentro, dialogaron con productores de frutas, hortalizas y huevos. También con quienes elaboran y comercializan dulces, frutas de estación, productos panificados y pescado obtenido en la zona de Punta Loyola. El intercambio permitió conocer la situación actual del sector y las principales necesidades de quienes sostienen la producción local.

Garay destacó la importancia del trabajo conjunto y expresó: “Para nosotros es fundamental estar en territorio, escuchar a cada productor y acompañar con herramientas concretas. La producción local es trabajo y es desarrollo para Santa Cruz”.

En ese marco, señaló que el CAP avanza en línea con la política productiva impulsada por el gobernador Claudio Vidal, con el objetivo de respaldar a los trabajadores y fortalecer el crecimiento del sector.

Desde el Consejo Agrario Provincial se reafirmó el compromiso de sostener una presencia activa en el territorio, promover el desarrollo productivo y acompañar a quienes generan alimentos y trabajo en cada localidad de Santa Cruz.