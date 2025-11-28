EN VIVO
El CAP avanzó en una agenda de trabajo con la Comisión de Fomento de Tres Lagos

El presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), Hugo Garay, junto a su equipo técnico, mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la Comisión de Fomento de Tres Lagos, Nayla Fernández, para avanzar en la planificación y el ordenamiento de las tierras en la localidad.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas vinculados a la agilización de trámites entre ambos organismos, con el objetivo de mejorar los tiempos de gestión y brindar respuestas más eficientes a los vecinos y vecinas.

También se trabajó sobre las necesidades actuales de la comunidad y se fijaron prioridades para fortalecer la gestión territorial y el acompañamiento a las áreas rurales. Ambas partes coincidieron en que el trabajo articulado es fundamental para seguir proyectando un desarrollo ordenado y sostenido en Tres Lagos.

El presidente Hugo Garay, señaló: “Fue una reunión muy positiva. Pudimos abordar temas que son centrales para nuestro trabajo y que impactan directamente en la calidad de vida de las comunidades”.

El CAP continúa desarrollando acciones conjuntas con municipios y comisiones de fomento para promover un ordenamiento territorial responsable y una gestión más eficiente en toda la provincia.

