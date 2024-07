El caletense Lautaro Torres entre los 8 mejores del País

El Caletense Lautaro Torres jugador de tenis de mesa con tan solo 11 años de edad y actual campeón patagónico estuvo participando en el torneo Nacional que se realizó en Obera Provincia de Misiones entre el 17 y el 21 de Julio.

Lautaro estuvo participando en la categoría sub 11 y Sub 13 donde clasificó a la siguiente Ronda en ambas categorías ganando sus 2 partidos de clasificación 3 a 0 en sub 11 y 2 partidos 3 a 0 en sub 13.

Lautaro llegó hasta 8tavos de final en la sub 13 donde perdió un ajustado 3 a 2 con Appiani Lucas de Santa Fe y hasta los 4tos de final de la sub 11 donde le tocó un duro Rival de Mendoza Julián Alto, que lo derrotó por un marcador de 3 a 0 y llegó hasta la Final donde se coronó Como el Nuevo Campeón Argentino de tenis de Mesa ( ping-pong)