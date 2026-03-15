El Calafate:secuestran carne bovina transportada sin justificar su procedencia

En horas de la noche del sábado 14 de marzo, personal de la División Operaciones Rurales de El Calafate y de la División Comando de Patrullas llevó adelante controles preventivos en el portal de acceso a la localidad y en el camino alternativo, en el marco de un operativo coordinado entre ambas dependencias, supervisado por la Dirección General Regional Suroeste y el Departamento de Seguridad Rural.

Durante el desarrollo del dispositivo, cerca de las 23:00 horas, los efectivos advirtieron la aproximación de un vehículo que, al percatarse de las balizas del móvil policial, realizó un giro brusco e intentó evadir el control. Ante esta situación, se inició un seguimiento preventivo que permitió interceptar el rodado y hacer que detuviera su marcha.

Al identificar a los ocupantes, se constató la presencia de tres hombres, una mujer —todos mayores de edad— y un menor. Posteriormente, al inspeccionar la caja de carga del vehículo, el personal policial observó un animal bovino faenado, motivo por el cual se dispuso el traslado del rodado hasta el portal de acceso para realizar el procedimiento correspondiente.

En el lugar se verificó que transportaban carne de un animal bovino completo faenado y seccionado, con un peso aproximado de 200 kilogramos, sin que los ocupantes pudieran justificar la adquisición ni la procedencia del producto cárnico.

Ante esta situación se dio intervención al Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate, desde donde se dispuso el secuestro de la carne y la fijación de domicilio de los adultos involucrados, mientras continúan las diligencias tendientes a establecer la propiedad del animal.