El Calafate: Servicios Públicos realizó colaboración educativa y tecnológica

El Distrito El Calafate de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) reafirma su compromiso con la innovación y la formación técnica mediante un convenio de prácticas profesionales con la Escuela Industrial N°9, en la especialidad Automatización y Control de Procesos Industriales. Desde junio de 2025, los estudiantes realizan sus prácticas en el Departamento Planta Potabilizadora, logrando avances significativos en la modernización de la gestión del agua en la localidad.

El convenio firmado entre SPSE y la Escuela Industrial N°9 promueve una iniciativa de doble impacto para la comunidad: fortalece la formación técnica de los estudiantes y aporta mejoras operativas a la empresa. Los alumnos participan en proyectos reales dentro de instalaciones esenciales, adquiriendo experiencia práctica y profundizando sus competencias en tecnologías de automatización, mientras que las soluciones desarrolladas contribuyen a optimizar procesos y mejorar la eficiencia y calidad del servicio de agua.

La supervisión técnica y académica de los proyectos contó con la colaboración de personal especializado de SPSE y docentes de la institución educativa. Adrián Quintero y Walter Cummins, del Departamento Planta Potabilizadora y de la División de Control de Calidad de SPSE, aseguraron el correcto desarrollo técnico de los proyectos. Por su parte, los profesores Javier Passone, Roberto Poch y Pablo Limardo garantizaron que los contenidos y métodos educativos cumplieran con los estándares académicos.

Entre los proyectos destacados realizados por los estudiantes se encuentran:

1. Monitoreo remoto con tecnología SCADA

El equipo trabajó en la evaluación y diseño de un sistema de monitoreo remoto para la Planta Modular de 200 m3 de Punta Soberana. Este sistema, basado en Telemetría y SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos), se acopla e integra al sistema de monitoreo en uso en la actual Planta Potabilizadora “José Pepe Erni” de Punta Soberana.

Avance Tecnológico: La integración permite monitorear de manera centralizada y en tiempo real los niveles de captación, el estado de la cámara de carga, el funcionamiento de las bombas y los niveles de las cisternas. Esto se traduce en una gestión unificada, optimizada y proactiva de toda la infraestructura de potabilización.

2. Aplicación digital para el laboratorio

Los estudiantes desarrollaron una aplicación digital que moderniza la operatoria del laboratorio de la Planta Potabilizadora. La herramienta digitaliza registros, agiliza el acceso al historial de datos, mejora la trazabilidad de los parámetros de calidad del agua y facilita auditorías y la toma de decisiones estratégicas.

Gracias a estas iniciativas, El Calafate avanza hacia la modernización tecnológica de sus sistemas de gestión del agua, asegurando mayor eficiencia, transparencia y calidad en el servicio para la comunidad.

“El nivel de compromiso y la calidad técnica de los proyectos de los alumnos, bajo la guía de nuestro personal y sus profesores, demuestran el valor de invertir en el talento local y en la tecnología. Estos avances no solo modernizan nuestra operación, sino que aseguran un servicio de agua potable más eficiente y robusto para El Calafate”, afirmó Adrián Quintero, Jefe del Departamento Planta Potabilizadora de SPSE El Calafate.