El Calafate: Salud refuerza acciones de prevención de enfermedades virales

El Ministerio de Salud y Ambiente, a través de los equipos de salud de los efectores públicos de El Calafate, avanza en medidas preventivas de control de foco, luego de haberse activado un protocolo de actuación ante la aparición de un caso sospechoso de sarampión.

Desde este viernes, los equipos de Epidemiologia, Inmunizaciones y agentes sanitarios de El Calafate refuerzan acciones de abordaje territorial, para fortalecer la prevención de enfermedades virales con alto nivel de contagiosidad, a través de la verificación de esquemas de vacunación completos, garantizando el acceso a la vacunación.

Al respecto, la referente del Programa Ampliado de Inmunización de la provincia, Estefanía Stricker, destacó que “las primeras horas son fundamentales para realizar el abordaje y las acciones en función a la prevención y el control de foco, al tratarse de enfermedades altamente contagiosas”.

Asimismo, Stricker instó a la comunidad a participar de estas medidas preventivas, dado que “los equipos están respondiendo responsablemente ante la activación del protocolo; mediante un arduo trabajo territorial, se visitará casa por casa, para detectar esquemas incompletos y brindar la posibilidad de completarlos”.