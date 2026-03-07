El Calafate: investigan hechos con arma de fuego y se concretó una detención

La Policía de la Provincia de Santa Cruz informa que se encuentra en curso una investigación en relación a una serie de hechos ocurridos durante la madrugada del 28 de febrero en la localidad de El Calafate, donde se registraron detonaciones de arma de fuego contra un inmueble y un vehículo estacionado en distintos sectores de la ciudad.

El primer requerimiento fue recepcionado alrededor de la 01:30 horas, cuando un vecino se presentó en sede policial para informar que se habrían efectuado disparos contra una vivienda. Al arribar al lugar, el personal constató impactos en el frente del inmueble y procedió a realizar las diligencias correspondientes, hallándose en el sector varias vainas servidas calibre 9 milímetros y un proyectil deformado. No se registraron personas lesionadas.

Minutos más tarde, personal policial tomó conocimiento de un segundo hecho de características similares ocurrido en otro sector de la localidad, donde se verificaron impactos de proyectiles sobre un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

A partir de las actuaciones iniciales y las averiguaciones practicadas, se dio intervención a personal de la División de Investigaciones, iniciándose tareas investigativas para esclarecer lo sucedido.

En el marco de la causa, y con conocimiento e intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate, se llevaron adelante órdenes de allanamiento en distintos domicilios de la ciudad, lográndose en uno de ellos el secuestro de elementos de interés para la investigación.

Asimismo, conforme directivas del magistrado interviniente, se dispuso la detención de un hombre mayor de edad, quien posteriormente se presentó de manera voluntaria en sede judicial acompañado por su abogada, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias tendientes a determinar las circunstancias del hecho.