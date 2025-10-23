El Calafate inició con éxito la 11° Edición de la Capacitación Introductoria en Maquinaria Pesada

El Gobierno de Santa Cruz, a través de Distrigas S.A., puso en marcha la 11° Edición de del programa de formación en Maquinaria Pesada en la localidad de El Calafate. Con una gran convocatoria, la misma contó con una formación integral que abarcó desde Mantenimiento Básico hasta Simbología Específica en la Jornada de Vialidad y Turismo.



Con una alta participación y un temario completo, se puso en marcha en El Calafate el primer llamado de la 11° Edición del ciclo de Capacitación Introductoria en Maquinaria Pesada. El objetivo fue ofrecer a los asistentes un panorama riguroso y completo para su primera aproximación al sector, abordando desde los aspectos más técnicos hasta la comprensión de las herramientas de comunicación de los equipos.



La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Santa Cruz y por decisión del Gobernador Claudio Vidal fue diseñada para brindar una introducción intensiva y exhaustiva al rubro. La formación se articuló con éxito en dos escenarios clave de la localidad.



Jornada Teórica



El módulo teórico, fundamental para sentar las bases de la operación segura y eficiente, se dictó en la Secretaría de Turismo Provincial. Los contenidos se extendieron más allá de lo básico, cubriendo aspectos vitales para un futuro operador:



-Mantenimiento Básico Preventivo: Se instruyó a los participantes sobre la revisión diaria y el cuidado primario de los equipos para garantizar su operatividad y vida útil.



-Simbología Específica: Se profundizó en el significado de la simbología de los tableros y manuales de las máquinas, herramienta clave para la detección temprana de fallas y la operación correcta de los comandos.



Prácticas en Vialidad Provincial



Luego, la teoría se complementó con las prácticas introductorias en el predio de la Vialidad Provincial. Allí, los inscriptos tuvieron su primer contacto real con la maquinaria, aplicando de manera segura los conceptos de operación inicial y familiarizándose con la ergonomía y los controles de los equipos de alto porte.



La inclusión de temas tan específicos como el mantenimiento y la simbología subraya la seriedad con la que se aborda esta formación, buscando que el primer acercamiento de los cursantes sea de la mayor calidad.



El éxito de esta jornada introductoria, que abarcó desde las revisiones previas hasta la comprensión de las señales del equipo, confirma el interés de la comunidad en formarse en un sector con alta demanda laboral. Las autoridades destacaron que esta capacitación es una puerta de entrada fundamental para aquellos que deseen continuar su desarrollo profesional y contribuir al crecimiento productivo de El Calafate y de toda la provincia de Santa Cruz.