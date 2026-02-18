El Calafate: Iniciaron tareas de reparación de emergencia por rotura del acueducto

Se informa que se produjo una rotura en el acueducto principal que abastece de agua potable a la localidad de El Calafate, motivo por el cual se iniciaron de manera inmediata tareas de reparación de emergencia.

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) cuenta con todos los elementos, herramientas y personal técnico necesarios para llevar adelante la reparación de manera eficiente y segura.

Como consecuencia de este inconveniente, el servicio de agua se verá afectado en toda la localidad. Los trabajos demandarán varias horas y, una vez finalizada la reparación, será necesario realizar el proceso de llenado de cisternas y presurización de la red para normalizar completamente el suministro.

Desde SPSE se solicita a los vecinos y vecinas hacer un uso responsable y solidario del recurso, priorizando el consumo esencial hasta tanto se restablezca el servicio.