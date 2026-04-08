El Calafate implementará la Licencia Nacional de Conducir tras la firma de un convenio clave



La Provincia de Santa Cruz y el Municipio de El Calafate firmaron un acuerdo que permitirá la emisión local de Licencias Nacionales de Conducir, beneficiando especialmente a transportistas y mejorando el acceso a este servicio esencial.

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, firmó un convenio con el Municipio de El Calafate para la implementación del sistema de Licencias Nacionales de Conducir en la localidad. El acuerdo fue rubricado por la subsecretaria María Sanz y autoridades municipales, marcando un avance significativo en materia de seguridad vial y acceso a derechos.

A partir de este convenio, El Calafate contará con su propio Centro de Emisión de la Licencia Nacional de Conducir y del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito, lo que permitirá a los vecinos realizar estos trámites sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. La medida busca dar respuesta a una demanda histórica de la comunidad.

El acuerdo, que involucra a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la provincia y el municipio, beneficiará a unos 2.000 transportistas que hasta el momento no podían gestionar estas licencias en la localidad. La iniciativa apunta a facilitar el desarrollo de la actividad económica, el turismo y la vida cotidiana en la región.

Asimismo, la implementación responde a las modificaciones introducidas en la legislación nacional durante 2025, que impactaron especialmente en los conductores profesionales residentes en la ciudad, donde aún regía la licencia municipal. En ese contexto, el Ministerio de Seguridad provincial impulsó gestiones ante Nación para incorporar a la localidad al Sistema Nacional de Licencias.

Desde el Gobierno destacaron que el convenio representa un avance hacia un Estado más eficiente, con políticas públicas que buscan garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales en todas las comunidades.