El Calafate: Equipos de Vialidad Provincial realizan trabajo en la Ruta Nacional N° 40

El Distrito Vial El Calafate dependiente de Administración General de Vialidad Provincial, informa que durante esta semana, personal y equipos viales realizaron trabajos sobre Ruta Nacional Nº 40 – zona de derrumbe – específicamente en la progresiva 733, cerca del paraje Luz Divina.

Se trató específicamente de remoción de material, lo que permitió retirar sedimentos compuestos por rocas, grava, arcilla y arena que se habían desprendido sobre la ruta.

A la vez, se llevó adelante el acondicionamiento de infraestructura. Para tal fin, se efectuaron tareas que no se limitaron a la limpieza, sino que incluyeron la conformación de banquina y talud para estabilizar la zona y prevenir futuros deslizamientos.

Este tipo de acciones, forman parte de los esfuerzos de mantenimiento ante contingencias climáticas o geológicas que pueden afectar la ruta.