El Calafate: El Consejo Provincial de Educación reunió a directivos para fortalecer la planificación educativa

En la jornada de ayer, en la localidad de El Calafate, se desarrolló una mesa de trabajo organizada por el Consejo Provincial de Educación. La misma contó con la participación de la presidenta del organismo, Iris Rasgido; la vicepresidenta del CPE, Esther Pucheta junto al equipo de directores provinciales y generales.

La convocatoria estuvo dirigida a equipos directivos de nivel inicial, primario y de la modalidad de educación especial, con el objetivo de avanzar en una agenda común que potencie la calidad y continuidad de las trayectorias educativas de los estudiantes.

Durante el encuentro se abordaron tres ejes centrales:

-Proyecto Político Institucional, que define los alcances de la propuesta pedagógica integral de cada escuela.

-Plantas Orgánicas Funcionales, en relación con las estructuras y la matrícula de cada institución.

-Organización institucional en el marco de los concursos de titularización docente.

Los directivos compartieron los proyectos institucionales en marcha, evaluaron los avances en los procesos de enseñanza y analizaron el estado de las trayectorias escolares. Además, se acordaron criterios comunes de articulación entre niveles y modalidades, con la finalidad de fortalecer la continuidad pedagógica y acompañar a los estudiantes en cada etapa.

Finalmente, se resolvió avanzar en una planificación estratégica a nivel local, que permita consolidar una agenda de trabajo conjunto y un proceso de transformación educativa sostenido en el tiempo.