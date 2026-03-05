El Calafate: dos hombres aprehendidos por hurto de materiales de construcción

El procedimiento se realizó tras un aviso sobre un hurto en proceso cerca de una estación de servicio. La policía interceptó un vehículo en el que trasladaban chapas y otros elementos vinculados al hecho.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz informó que el 4 de marzo, alrededor de las 19:15, personal del Comando de Patrullas de El Calafate, que realizaba tareas preventivas, fue alertado por radio sobre un hurto en proceso en inmediaciones de la estación de servicios YPF Energy, ubicada sobre la calle José Adrián Bahamonde.

Según la información recibida, las personas involucradas se movilizaban en un vehículo en el que trasladaban materiales de construcción. De inmediato, los efectivos se dirigieron al lugar y lograron interceptar el rodado, identificando a dos hombres mayores de edad que transportaban chapas y otros elementos vinculados al hecho.

Ambos sujetos fueron aprehendidos y trasladados a la dependencia policial, previo examen médico de rigor. En tanto, el vehículo y los materiales recuperados fueron secuestrados, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate.

En el procedimiento también intervino personal del Gabinete Criminalístico, que llevó adelante las diligencias procesales correspondientes.