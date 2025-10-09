El buque Viernes Santos volvió a operar en Puerto Deseado

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Pesca y Acuicultura, dependiente del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, informó este miércoles 8 de octubre, el arribo y la vuelta a operaciones del buque Viernes Santos en el puerto de Puerto Deseado, donde se concretará la descarga de cajones de merluza fresca.

El operativo se realizó tras gestiones impulsadas por la secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura, Stefany Grant, orientadas a incorporar nuevas embarcaciones al circuito pesquero provincial y promover el movimiento productivo en los puertos santacruceños.

“Me siento muy feliz porque, después de muchos años, volvió el Viernes Santos, esta vez como barco fresquero. Su regreso representa un paso muy importante para nosotros y para la actividad pesquera de Puerto Deseado”, expresó la secretaria.

La funcionaria destacó que este avance se da en el marco del trabajo articulado entre la Provincia, los municipios y los actores del sector para ampliar la operatividad portuaria y fortalecer la cadena productiva pesquera.

“Sabemos que aún no alcanza, pero tenemos que seguir trabajando, gestionando y acompañando el crecimiento de todos los puertos de Santa Cruz, como nos lo pidió nuestro gobernador. Cada logro nos motiva a redoblar el esfuerzo y a seguir creyendo en el enorme potencial de nuestra provincia y su gente”, agregó.

En tanto, la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, valoró la iniciativa y el compromiso del equipo de trabajo de Pesca y Acuicultura y afirmó que “recuperar la actividad en cada puerto es recuperar trabajo y movimiento para nuestras comunidades. Es una tarea que hacemos junto a los municipios y a los trabajadores del mar”, señaló.

Desde el Gobierno Provincial se subrayó que se continuará acompañando el crecimiento del sector con acciones concretas que permitan sostener la actividad y generar empleo local, en línea con la agenda de desarrollo impulsada por el gobernador Claudio Vidal.