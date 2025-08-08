EN VIVO
“El Bunker” celebra su aniversario con una noche única en Isidoro VIP

Este viernes 9 de agosto, El Bunker festejará su aniversario con una fiesta imperdible que promete música, luces y una atmósfera vibrante.

La celebración contará con la participación especial de tres reconocidos DJs: Ángel Idiarte, Diego Martín y Alejandro Mercado, quienes encenderán la pista desde la medianoche.

El evento, exclusivo para mayores de 18 años, tendrá lugar en el espacio Isidoro VIP, ubicado en José Hernández 27, ofreciendo una experiencia nocturna pensada para los amantes de la música y la diversión sin límites.

