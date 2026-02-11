El Astillero de Caleta Paula amplía sus capacidades y proyecta nuevas oportunidades productivas

Con mano de obra santacruceña y proveedores locales, la obra permitirá sumar servicios estratégicos para la industria naval y energética. Se busca “recuperar herramientas estratégicas para la provincia y generar empleo genuino para los santacruceños, acompañando el desarrollo energético y minero, con infraestructura propia”, señaló el ministro Jaime Álvarez.

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Energía y Minería, dio detalles acerca de la continuidad de los trabajos de ampliación y modernización del Astillero de Caleta Paula, una iniciativa prioritaria destinada a fortalecer la infraestructura productiva provincial, impulsar la industria regional y generar empleo genuino en la zona norte de la provincia.

Es así que el proyecto – que lleva adelante Astilleros Patagónicos Integrados SA – se encuentra actualmente en plena etapa de ejecución, con avances sostenidos en carenado, mecánica, calderería, montaje, electricidad y control, además de la incorporación de equipamiento estratégico y obras complementarias necesarias para la puesta en funcionamiento integral del nuevo astillero.

Esta ampliación, forma parte de una política pública que se lleva adelante desde la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz, bajo la órbita del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, orientada a ampliar capacidades industriales propias, agregar valor en origen a la producción energética y consolidar a Santa Cruz como un actor estratégico dentro de la industria naval y logística del sur argentino.

La nueva infraestructura permitirá realizar mantenimiento y reparación de la boya de carga de petróleo que opera en Caleta Olivia, fortaleciendo la logística hidrocarburífera regional; ejecutar tareas de reparación naval mediante operaciones de dique seco; como así también, desarrollar el armado y fabricación de estructuras pesadas destinadas a proyectos estratégicos, como fustes de aerogeneradores y componentes para represas hidroeléctricas, acompañando la transición energética y la diversificación productiva.

En este marco, recientemente se concretó el amarre y resguardo de una monoboya gestionada por Termap, integrando operaciones vinculadas a la industria energética dentro del proceso de ampliación del astillero y reafirmando su rol dentro de la cadena de valor regional. Uno de los ejes centrales del proyecto es la generación de empleo santacruceño y el fortalecimiento del entramado productivo regional, lo que se refleja en que actualmente, el astillero cuenta con una dotación de 39 trabajadores, de los cuales el 95 % reside en la provincia, principalmente en las localidades de Caleta Olivia y Pico Truncado.

En ese sentido, se informó que las tareas técnicas, servicios especializados y obras complementarias se desarrollan con participación activa de empresas, talleres y proveedores locales, promoviendo el compre santacruceño, la transferencia de capacidades técnicas y la dinamización de la economía regional, lo que permite que la inversión tenga impacto directo en el territorio, fortaleciendo el empleo calificado y consolidando oportunidades de desarrollo industrial para la comunidad.

“La ampliación del Astillero de Caleta Paula – señaló el ministro de Energía y Minería santacruceño, Ing. Jaime Álvarez – forma parte de una decisión política del Gobierno de Santa Cruz de fortalecer nuestra capacidad industrial, recuperar herramientas estratégicas para la provincia y generar empleo genuino para los santacruceños, acompañando el desarrollo energético y minero, con infraestructura propia”.

Finalmente, se destacó que la ampliación del Astillero de Caleta Paula se proyecta como una pieza clave dentro de la política energética y productiva provincial, al potenciar la industria naval, mejorar la competitividad logística y acompañar el crecimiento de los sectores hidrocarburífero, minero y de energías renovables, consolidando a la región como un nodo estratégico para el desarrollo industrial del sur argentino.