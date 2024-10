El Astillero A.P.I. del Puerto Caleta Paula celebró su 20° Aniversario

Con la participación de distintas Autoridades de la localidad y la Provincia se llevó a cabo el acto protocolar en el marco del vigésimo aniversario del Astillero Patagónico Integrado (API) ubicado en el Puerto de la ciudad de Caleta Olivia.

En este marco, el intendente Pablo Carrizo, resaltó la importancia de acompañar dicha celebración. “Sabemos lo que significa para el desarrollo de la actividad pesquera y petrolera de la zona, así que en este marco se logró avanzar en un proyecto conjunto que involucra a las instituciones educativas para poder formar y capacitar a los jóvenes. Igualmente, la idea es que la sociedad conozca la importancia de tener una empresa como esta, situada en nuestro Puerto”, expresó.

También, mencionó que en el recinto portuario quedan muchos proyectos de relevancia. “Recién estuve dialogando con el presidente de la empresa que tiene una proyección bastante ambiciosa en todo lo relacionado con el desarrollo de la industria, así que en ese sentido lo vamos a acompañar junto al Gobierno Provincial para coordinar actividades que impliquen la generación de puestos laborales y desarrollo para la localidad”, enfatizó.

Finalmente, se refirió a la recuperación del buque Liliana y destacó que este hecho muestra la importancia que significa tener una empresa de estas características en el Puerto Caleta Paula.

“Hoy el buque Liliana está en condiciones para que en pocos días pueda utilizarse luego de las inspecciones correspondientes de Prefectura. Se trata de un barco que se reacondicionó casi a en su totalidad”, aseveró.

Por otro lado, Walter Uribe, responsable del Puerto Caleta Paula, celebró acompañar a todo el equipo del Astillero en un nuevo aniversario.

“Es muy importante el rol que cumple el mismo, tanto a la hora de generar puestos laborales para los habitantes de nuestra ciudad, como así también para todos los barcos que operan en nuestro puerto no solamente los de la zona sino de otras regiones portuarias. En cuanto a los objetivos ahora se está trabajando junto al Gobierno provincial y la Coordinadora General de Puertos en lo que tiene respecta a una ampliación del astillero, hay una parte que no fue determinada entonces la idea es culminarla en un futuro no muy lejano para que ese astillero empiece a operar en forma full time”, cerró.