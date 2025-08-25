El arte como camino de salud y encuentro: inauguran la muestra “Historias Pintadas”

El Taller SaludArte presentará la exposición “Historias Pintadas”, una propuesta que refleja vivencias, emociones y creatividad colectiva de adultos mayores en el taller del barrio Miramar. La inauguración será el martes 26 de agosto a las 19:30 en el Banco Credicoop.

La referente del Taller SaludArte, Daniela Justiniano, dialogó con La Mañana en Patagonia para contar los detalles de la muestra artística “Historias Pintadas”, fruto del trabajo sostenido de un grupo de adultos mayores.

“Esto surge desde un taller que inicia a las 10 de la mañana hasta las 13 horas en la Unión Vecinal del Barrio Miramar, donde nos reunimos con alrededor de 30 adultos que vienen trabajando desde el año pasado”, explicó Justiniano.

El proceso incluyó distintas técnicas como pintura, collage y uso de materiales reciclados, en un camino que no solo fue artístico, sino también personal. “Fue en este recorrido donde tuvieron que superar los ‘no puedo’, ‘nunca lo hice’, ‘no me animo’. Desde allí nace todo esto”, relató.

La referente destacó que el taller responde a una necesidad de la población mayor, generando un espacio de encuentro y continuidad. “Es un recorrido donde se pudieron escuchar muchas demandas, y lo que buscamos desde la salud pública es que estos espacios se sostengan en el tiempo”, afirmó.

En cuanto a la exposición, Justiniano expresó: “Tenemos este momento para mostrarle a la comunidad todas las producciones que se han logrado, que llevaron mucho tiempo y trabajo. Están ellos sumamente emocionados de mostrar a la comunidad”.

Por último, agradeció al Banco Credicoop por abrir sus puertas a la iniciativa: “Estamos muy agradecidos al Banco Credicoop por ofrecernos este espacio dentro de su establecimiento y que hayan apostado a esta mirada”.

La inauguración de la muestra “Historias Pintadas” será el martes 26 de agosto a las 19:30 horas en las instalaciones del Banco Credicoop.