"El acompañamiento terapéutico es mi pasión": la experiencia de Jessica Roa en un rol clave para la salud y el bienestar

La acompañante terapéutica Jessica Roa compartió su trayectoria, motivaciones y la importancia de este trabajo en Caleta Olivia. Habló sobre la diversidad de áreas de intervención, la situación de los adultos mayores, y la necesidad de que más personas conozcan sus derechos para acceder a este servicio.

En diálogo con Voces y Apuntes, la acompañante terapéutica Jessica Roa contó cómo su vocación nació de experiencias personales y familiares, y cómo esta profesión se convirtió en un pilar fundamental de su vida.

“Esta profesión hoy es mi pasión y decidí estudiarla por situaciones personales y familiares. Una vez que me adentré en el mundo del acompañamiento terapéutico, me apasionó. El campo es muy amplio. Como lo dice su nombre, la tarea es acompañar”, expresó.

Roa explicó que existen diferentes especializaciones dentro del área: acompañamiento a adultos mayores, a personas con discapacidad, a quienes tienen Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, o a quienes requieren apoyo por motivos de salud mental.

Uno de los aspectos que más la moviliza es el trabajo con adultos mayores, ya que, según remarcó, es una población “muy relegada” que muchas veces no sabe cómo solicitar este tipo de acompañamiento.

“Hay mucha gente que no sabe que, teniendo alguna problemática en particular, puede pedir a su obra social un acompañamiento terapéutico. Es una indicación médica, como cuando el médico te deriva a un psicólogo o a cualquier especialista”, señaló.

Roa fue contundente sobre la realidad local:

“En Caleta hay una gran población de adultos mayores en total abandono, por parte de sus familias y de las instituciones que deberían cuidarlos. Hay casos judicializados”.

Actualmente, trabaja con pacientes internados, externos, derivaciones en clínica médica, sala, y en cuidados paliativos. Aclaró que el acompañante terapéutico no trabaja solo, sino dentro de un equipo interdisciplinario.

“Somos el último eslabón de la cadena. Yo tengo que ser los ojos del médico”, sostuvo.

Además, comentó que aplica terapias alternativas adaptadas a cada usuario, que pueden incluir reiki, masajes o musicoterapia, siempre según las necesidades y preferencias de la persona.