EFICAZ ACCIONAR POLICIAL PERMITIÓ CONTROLAR INCENDIO VEHICULAR

Personal del Comando de Patrullas de Caleta Olivia intervino ante el inicio de un foco ígneo en un vehículo que se encontraba en la intersección de calles Rivadavia y Tierra del Fuego, mientras se realizaban tareas preventivas en cercanías de un establecimiento educativo.

De manera inmediata, se dio aviso al sistema de emergencias y los efectivos actuaron con matafuegos del móvil policial, logrando contener parcialmente las llamas hasta el arribo de personal de Bomberos, quienes se hicieron cargo de la situación.

La conductora del rodado manifestó que mientras se dirigía a su lugar de trabajo, escuchó una explosión en el sector del motor, deteniendo la marcha al advertir el inicio del incendio. No se registraron personas lesionadas.