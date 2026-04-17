EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram
-_INFO24RG - 350x250px
-_banner 780x180px

EFICAZ ACCIONAR POLICIAL PERMITIÓ CONTROLAR INCENDIO VEHICULAR

Compartir

Banner-Provincia-CROWN POINT-2026

Personal del Comando de Patrullas de Caleta Olivia intervino ante el inicio de un foco ígneo en un vehículo que se encontraba en la intersección de calles Rivadavia y Tierra del Fuego, mientras se realizaban tareas preventivas en cercanías de un establecimiento educativo.

De manera inmediata, se dio aviso al sistema de emergencias y los efectivos actuaron con matafuegos del móvil policial, logrando contener parcialmente las llamas hasta el arribo de personal de Bomberos, quienes se hicieron cargo de la situación.

La conductora del rodado manifestó que mientras se dirigía a su lugar de trabajo, escuchó una explosión en el sector del motor, deteniendo la marcha al advertir el inicio del incendio. No se registraron personas lesionadas.

BSC_MEDIOSDIRECTOS_ALCANCE_ROMPIMOSTASA-300x250

Primeros auxilios y RCP: capacitan a trabajadores municipales para actuar ante emergencias

Avanzan en la digitalización de los Registros Públicos

Cuarta jornada de búsqueda en Palermo Aike: Vidal ordenó redoblar los esfuerzos para encontrar a los hermanos

axion-v2
banner-pablo-barros
transpetrol
BSC_ALIAS_MediosDigitales_500x500

También