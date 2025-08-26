Educación y UTHGRA firman convenio para potenciar la capacitación laboral en Santa Cruz

La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, junto a la directora general de Responsabilidad Social, Carolina Hernández, a la secretaria General Adjunta de UTHGRA Río Gallegos, María Eugenia Pacheco, y al secretario general Augusto Ramón Báez, a la Secretaria General Adjunta de UTHGRA Río Gallegos, María Eugenia Pacheco, y al Secretario General Augusto Ramón Báez, firmaron un Convenio Marco de Cooperación y Colaboración entre el CPE y la Comisión Ejecutiva de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina.

Este acuerdo permitirá implementar programas de capacitación, formación profesional y Prácticas Profesionalizantes, impulsando espacios de aprendizaje vinculados a las necesidades del sector turístico, hotelero y gastronómico.

El trabajo conjunto entre el CPE y la UTHGRA tiene como finalidad fortalecer competencias, mejorar la empleabilidad y ampliar las oportunidades laborales de la comunidad santacruceña, sumando recursos humanos e instructores que acompañarán las actividades previstas.

Además, el convenio establece el compromiso de desarrollar, implementar y monitorear cada una de las acciones de manera coordinada, con responsabilidad compartida y garantizando la continuidad de las capacitaciones.

La vigencia del convenio se extenderá hasta la finalización del Ciclo Lectivo 2025, consolidando una alianza estratégica entre la educación y el mundo laboral.