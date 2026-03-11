Educación y Salud Mental avanzan en acciones conjuntas para el acompañamiento de estudiantes

El Consejo Provincial de Educación y la Subsecretaría de Salud Mental llevaron adelante una nueva Mesa de Trabajo Interinstitucional, dando continuidad a los encuentros iniciados previamente con el objetivo de consolidar estrategias de articulación y corresponsabilidad en el abordaje de situaciones vinculadas a la salud mental en el ámbito educativo.

De la jornada participaron directores de niveles y modalidades del sistema educativo provincial, en articulación con la coordinadora de la Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria, Daiana Morales, y el subsecretario de Salud Mental, Mariano Rodas, junto a la directora Provincial de Abordaje de Conductas de Riesgo Suicida y Autolesiva, Lucrecia Molina. Asimismo, se contó con el aporte de la directora de Atención Primaria de la Salud, Estefanía Striker, quien brindó orientaciones vinculadas a la elaboración de estadísticas e indicadores provinciales en materia de salud.

Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de trabajo orientadas a fortalecer el acompañamiento a estudiantes que atraviesan situaciones vinculadas a la salud mental. En ese marco, se planteó avanzar en la unificación de una base de datos provincial que permita sistematizar la información y mejorar el seguimiento de las trayectorias educativas.

Asimismo, se presentó el protocolo de acompañamiento ante situaciones de salud mental, elaborado previamente en conjunto con los distintos niveles y modalidades del sistema educativo y el área de Salud Mental. También se proyectó la planificación de capacitaciones destinadas a equipos de gestión, docentes y equipos de orientación, que se desarrollarán durante el ciclo lectivo 2026.

De esta manera, el trabajo articulado entre el sistema educativo y el sistema de salud continúa consolidándose como una herramienta fundamental para fortalecer la prevención, el acompañamiento y el abordaje integral de estas situaciones, promoviendo el bienestar de las y los estudiantes en las instituciones educativas de la provincia.