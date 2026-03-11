EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Educación y Salud Mental avanzan en acciones conjuntas para el acompañamiento de estudiantes

Compartir

El Consejo Provincial de Educación y la Subsecretaría de Salud Mental llevaron adelante una nueva Mesa de Trabajo Interinstitucional, dando continuidad a los encuentros iniciados previamente con el objetivo de consolidar estrategias de articulación y corresponsabilidad en el abordaje de situaciones vinculadas a la salud mental en el ámbito educativo.

De la jornada participaron directores de niveles y modalidades del sistema educativo provincial, en articulación con la coordinadora de la Modalidad Domiciliaria y Hospitalaria, Daiana Morales, y el subsecretario de Salud Mental, Mariano Rodas, junto a la directora Provincial de Abordaje de Conductas de Riesgo Suicida y Autolesiva, Lucrecia Molina. Asimismo, se contó con el aporte de la directora de Atención Primaria de la Salud, Estefanía Striker, quien brindó orientaciones vinculadas a la elaboración de estadísticas e indicadores provinciales en materia de salud.

Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de trabajo orientadas a fortalecer el acompañamiento a estudiantes que atraviesan situaciones vinculadas a la salud mental. En ese marco, se planteó avanzar en la unificación de una base de datos provincial que permita sistematizar la información y mejorar el seguimiento de las trayectorias educativas.

Asimismo, se presentó el protocolo de acompañamiento ante situaciones de salud mental, elaborado previamente en conjunto con los distintos niveles y modalidades del sistema educativo y el área de Salud Mental. También se proyectó la planificación de capacitaciones destinadas a equipos de gestión, docentes y equipos de orientación, que se desarrollarán durante el ciclo lectivo 2026.

De esta manera, el trabajo articulado entre el sistema educativo y el sistema de salud continúa consolidándose como una herramienta fundamental para fortalecer la prevención, el acompañamiento y el abordaje integral de estas situaciones, promoviendo el bienestar de las y los estudiantes en las instituciones educativas de la provincia.

Golpe al delito en Caleta Olivia: secuestran cocaína valuada en 50 millones de pesos tras un allanamiento por abuso de armas

$1.100 millones de inversión en escuelas de la Cuenca impulsan el empleo local

Senadores de la Patagonia presentaron un proyecto para derogar la eliminación de la Tarifa Social del gas

También