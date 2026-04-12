Educación y Salud fortalecen el trabajo territorial en El Calafate

El Consejo Provincial de Educación, en articulación con el Ministerio de Salud, llevó adelante una mesa intersectorial en la localidad de El Calafate, con el objetivo de fortalecer el abordaje conjunto en territorio y promover acciones integrales que acompañen las trayectorias educativas y el bienestar de los estudiantes.

Del encuentro participaron la directora del Hospital Formenti, María de los Ángeles Cantero; la coordinadora General Regional de Educación Sede El Calafate, Noelia S. Di Lorenzo; el jefe de Enfermería, Ariel Alfonso; y la asistente social, Liliana Caliba, jefa del equipo de Servicios Comunitarios.

En este marco, la coordinadora Di Lorenzo señaló que durante la jornada se definieron líneas de trabajo prioritarias para la localidad, entre ellas la promoción de la salud en escuelas primarias durante el primer cuatrimestre, en continuidad con acciones previamente articuladas con la Dirección de Nivel Primario.

Asimismo, indicó que se prevé el desarrollo de espacios de formación y acompañamiento destinados a estudiantes en edad escolar, a través de charlas brindadas por profesionales de la salud.

Por otra parte, destacó la importancia de fortalecer el abordaje territorial conjunto entre educación y salud, así como avanzar en la proyección de un comodato de prestación que permita garantizar el desarrollo de actividades educativas en territorio, fuera de sede para personas adultas, en articulación con el área de salud en una institución local.

Finalmente, Di Lorenzo comentó que se realizó un recorrido por las instalaciones con el fin de relevar el espacio y consensuar posibles mejoras, en pos de generar condiciones adecuadas que favorezcan el bienestar y la inclusión educativa.