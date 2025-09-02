Educación y la Municipalidad de Pico Truncado firmaron un acuerdo estratégico para impulsar Prácticas Profesionalizantes

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz y la Municipalidad de Pico Truncado suscribieron un Acuerdo Marco de Cooperación destinado a fortalecer la articulación entre la educación técnico profesional y el mundo del trabajo, en una clara apuesta política por la formación y la inserción laboral de los jóvenes.

De la firma participaron el intendente Pablo Anabalón y la directora Provincial de Responsabilidad Social, Carolina Hernández, quienes destacaron la importancia de trabajar de manera articulada para generar más oportunidades en el presente y futuro de los estudiantes.

En ese sentido, el convenio permitirá que alumnos del Ciclo Superior de Escuelas Técnicas realicen Prácticas Profesionalizantes en empresas y organismos locales, consolidando saberes y desarrollando nuevas capacidades en un contexto real de producción.

Entre los objetivos del acuerdo se destacan: vincular la escuela con el sector productivo; favorecer la inserción laboral de los estudiantes; promover la actualización tecnológica y pedagógica de docentes y estimular el emprendedurismo y la adquisición de nuevas competencias.

Las prácticas se desarrollarán en jornadas de hasta 20 horas semanales, entre las 7:30 y 18:00 horas, y estarán respaldadas por cobertura de seguro de accidentes personales.

Con esta iniciativa, el CPE y la Municipalidad de Pico Truncado refuerzan su compromiso político e institucional con la formación integral de los jóvenes y con el fortalecimiento de la Educación Técnico Profesional en la provincia de Santa Cruz.