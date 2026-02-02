Educación y la Fundación Pérez Companc avanzan en el fortalecimiento del Plan de Alfabetización Plen@

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, junto con la Fundación Pérez Companc llevaron adelante, este lunes, una reunión para abordar el tema de la alfabetización, y cuestiones orientadas al fortalecimiento de dicha área dentro del sistema educativo.

En este sentido, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido, dialogó con la Subsecretaría de Producción y Contenidos. En la oportunidad, titular del CPE expresó: “Estamos llevando a cabo una reunión con referentes tanto de la Fundación Pérez Companc y la Fundación Instituto Natura, porque Santa Cruz se incorpora a una alianza estratégica por la alfabetización, que no solamente integra provincias de nuestro país, sino también de otros países de Latinoamérica”.

En el encuentro, que tuvo lugar en la Sala de Sesiones Eduardo Aldo Fracassa del CPE, a lo largo de toda la jornada, acompañaban a la presidenta de la Cartera Educativa directores de niveles y modalidades, coordinadores, y referentes de todo el sistema educativo santacruceño. Mientras que, por la Fundación Pérez Companc, estaban presentes Josefina Peire, directora de Educación, y María Victoria Colugnatti, responsable de los Programas de Educación, de la misma fundación.

Al sumarse la Provincia de Santa Cruz a esta alianza, “lo que se recibe es el acompañamiento e implementación de políticas públicas relacionadas a la alfabetización, como a su vez, la posibilidad de poder compartir con otras provincias y países sobre los procesos que se han dado”, manifestó Rasgido.

“Tenemos el Plan Provincial de Alfabetización “Plen@”, dicho plan es propio y su implementación se va a dar con el acompañamiento de las fundaciones. En el marco de esta alianza, lo que hace el equipo de las fundaciones justamente es fortalecer con los recursos técnicos profesionales, para poder llevar a cabo las instancias de formación permanente y continua con los docentes, resaltando que esta alianza surge a partir de una gestión que iniciamos en el año 2025”, señaló Rasgido.

Asimismo, la presidenta de Educación sostuvo: “Nos interesa sumarnos porque la verdad es que los avances que han tenido, en términos de alfabetización, han sido muy importantes, por lo que esperamos sumar toda esa riqueza de otras experiencias; y aportar también. Debemos resaltar que, esta jornada de trabajo incluye tanto al personal del Consejo Provincial de Educación de Río Gallegos como del resto de la provincia”.

Por otro lado, la directora de Educación de la Fundación Pérez Companc, Josefina Peire, explicó que junto con el Instituto Natura conforman “una alianza con otras organizaciones que nos acompañan y a su vez, acompañamos a los Gobiernos Provinciales en sus políticas de alfabetización”. “En esta ocasión, me encontré con un equipo del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz con muchas ganas de avanzar en su Plan de Alfabetización “Plen@”. Se están haciendo cosas maravillosas por lo que queremos seguir fortaleciendo eso”, valoró.

Finalmente, Peire declaró: “Lo que queremos lograr es que todos los niños de la Argentina puedan aprender a leer y escribir a la edad correcta. Por ello, lo que hacemos es fortalecer los equipos propios de las provincias con capacitaciones para formadores; convocamos expertos en información y datos; en evaluaciones y alfabetización, para nutrir todo el trabajo que ellos vienen haciendo, en función de lo que cada provincia prefiera”.