Educación y Desarrollo Social promueven un programa para emprendedores de la economía social

El Consejo Provincial de Educación, en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, llevó adelante la presentación del Programa de Desarrollo Emprendedor de la Economía Social, una propuesta destinada a fortalecer las capacidades de emprendedores y emprendedoras de toda la provincia. La iniciativa promueve el trabajo digno, la inclusión y el desarrollo local con impacto social, a partir de una estrategia conjunta entre el sistema educativo y las políticas sociales.

En el acto encabezaron la presentación el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; el secretario de Estado de Economía Social, Alberto Parsons; la directora provincial de Educación Técnica Profesional, Sandra Ortiz; la directora general de Educación Técnica Profesional de Nivel Superior, Romina Santarelli; y el rector del Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET), Manuel Gramajo, junto a autoridades educativas y equipos técnicos.

En este contexto, la directora provincial, Ortiz, explicó que se trata de una línea de trabajo que se viene desarrollando desde el año 2024, orientada a acompañar y potenciar las iniciativas de los emprendedores, brindando herramientas que les permitan insertarse en el mercado local y fortalecer sus proyectos productivos.

Por su parte, Santarelli, destacó la importancia del trabajo articulado entre educación y desarrollo social, señalando que este programa permite capacitar y acompañar a emprendedores en el desarrollo de sus iniciativas, consolidando una propuesta formativa que integra lo educativo con lo social.

Desarrollo del Programa

En tanto, el rector del instituto, valoró la continuidad de esta política, indicando que se trata del tercer año de implementación del programa, en el que estudiantes de la Tecnicatura Superior en Economía Social y Desarrollo Local trabajarán junto a emprendedores comunitarios. Asimismo, subrayó que la propuesta contempla un trayecto de formación anual que abarca herramientas financieras, de gestión y comercialización, con el objetivo de que cada participante pueda desarrollar y consolidar su propio proyecto.

La propuesta formativa se desarrollará a lo largo del año, con instancias presenciales y virtuales, y estará orientada a brindar herramientas concretas para el diseño, planificación y puesta en marcha de proyectos productivos, fortaleciendo el entramado social y económico de la provincia.

De esta manera, la cartera educativa reafirma su compromiso con la formación integral y el desarrollo de políticas públicas que articulan educación y trabajo, generando nuevas oportunidades para las y los santacruceños.