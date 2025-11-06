Educación y comunidad: Nuevos senderos que unen aprendizaje y arte

En la ciudad de Caleta Olivia, el Consejo Provincial de Educación y el municipio local avanzan de manera conjunta en un proyecto de senderos saludables con paradas artísticas, una iniciativa que combina infraestructura, arte y educación para fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad.

La titular de la cartera educativa, Iris Rasgido, junto al intendente Pablo Carrizo y autoridades del Ministerio de Seguridad, recorrieron los senderos saludables, destacando el trabajo conjunto entre las instituciones para concretar este proyecto que promueve la integración educativa, artística y social.

Este trabajo, que forma parte del convenio entre el CPE y la municipalidad, tiene como objetivo mejorar los entornos escolares, promoviendo espacios seguros, accesibles y pensados para el encuentro, la actividad física y la creatividad. El equipo de arquitectos del CPE en Zona Norte participa activamente en el diseño y planificación de las obras, aprovechando el receso escolar para avanzar con los trabajos.

En este contexto, la presidenta Rasgido, destacó que esta iniciativa se enmarca dentro del programa “Senderos Escolares”, impulsado por el Ministerio de Seguridad a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, que ya se viene desarrollando en distintos puntos de Caleta Olivia.

Asimismo, sostuvo que este programa busca fortalecer la participación comunitaria y el resguardo de niños, niñas y adolescentes que concurren a las instituciones educativas. “La Dirección Regional de Educación Zona Norte trabaja activamente para potenciar esta articulación interinstitucional, generando espacios de convivencia que fortalezcan el lazo entre las escuelas, las familias y la comunidad”, señaló Rasgido.

Desde el Consejo Provincial de Educación, se reafirma el compromiso de impulsar proyectos que transformen los espacios educativos y promuevan una educación más abierta, inclusiva y conectada con su entorno