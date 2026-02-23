Educación reprogramó fechas de actos públicos docentes y trasladó el inicio del Ciclo Lectivo 2026

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, comunica a toda la comunidad educativa y a la sociedad en general que, en el marco de las negociaciones que se vienen desarrollando con los gremios docentes, se acordó reprogramar los actos públicos de ofrecimiento de cargos y horas cátedra que estaban previstos para los días lunes 23 y martes 24.

Esta acción surge en respuesta a un pedido específico de los sindicatos.

Dichos actos se llevarán adelante los días miércoles 25 y jueves 26 del corriente mes, con el objetivo de contar con el tiempo necesario para avanzar en una negociación colectiva responsable, que permita arribar a acuerdos sostenibles para el sector educativo, centrados en nuestro objetivo principal que son los estudiantes en las aulas.

En este marco, se determinó trasladar el inicio del ciclo lectivo al día viernes 27 de febrero.

Esta decisión responde a la firme voluntad del Gobierno Provincial de continuar fortaleciendo el diálogo como herramienta fundamental, resguardar la paz social y construir consensos que brinden previsibilidad al sistema educativo.

Asimismo, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso de garantizar los salarios y la continuidad de los puestos de trabajo docente, fortaleciendo el derecho al trabajo y el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Convencidos de que el diálogo, la responsabilidad y el respeto mutuo son el camino para avanzar, el Gobierno Provincial ratifica su decisión de seguir trabajando junto a la comunidad educativa para fortalecer la educación pública y contribuir al crecimiento de toda la sociedad santacruceña.