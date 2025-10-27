Educación relevó los avances de obra en la Escuela Primaria N° 29 de Caleta Olivia

En el marco de una agenda de trabajo territorial, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, realizó una recorrida por la Escuela Provincial Primaria N° 29 de Caleta Olivia con el objetivo de supervisar el estado de avance de las obras que se llevan adelante en la institución.

Durante la visita, dialogó con el personal encargado de realizar las tareas de infraestructura y abordó las necesidades prioritarias para garantizar mejores condiciones edilicias.

La titular de la cartera educativa detalló que esta obra incluye trabajos de calefacción, abarcando tanto el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire, calderas de agua y calefactores, como la instalación de nuevos tableros eléctricos y la renovación de los existentes. Además, se incorporará una cantidad significativa de radiadores, mejorando el confort térmico y las condiciones de aprendizaje para los estudiantes.

En este marco, Iris Rasgido destacó el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con el fortalecimiento del sistema educativo provincial, subrayando la importancia del seguimiento permanente de las obras para asegurar y avanzar en espacios adecuados.

Esta recorrida forma parte del trabajo sostenido que el Consejo Provincial de Educación viene realizando en toda la provincia, con el propósito de acompañar a las instituciones y supervisar los avances que se desarrollan en el marco del Plan de Recuperación Histórica de las Escuelas.