Educación refuerza la seguridad escolar con acciones interinstitucionales en toda la provincia

El Consejo Provincial de Educación continúa con el desarrollo de acciones estratégicas orientadas a fortalecer la seguridad y la protección integral en los establecimientos educativos de Santa Cruz.

En este marco, consolida un esquema de trabajo articulado que prioriza entornos de aprendizaje seguros y preparados ante cualquier contingencia, y reafirma el compromiso del Estado con el bienestar de la comunidad educativa.

Como parte de esta agenda, se llevó adelante un encuentro interinstitucional que contó con la participación de la directora general regional de Educación Zona Norte, María Magdalena Paredes, y la coordinadora pedagógica, Mariela Pescara. La jornada reunió además a referentes de Salud Mental, Bomberos, la Dirección de Tránsito y la Policía de la Provincia, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir, detectar y dar respuesta ante situaciones de riesgo en el ámbito escolar.

Evaluación de riesgos y protocolos claros

Durante el encuentro, se definieron ejes de trabajo prioritarios a partir de una evaluación de riesgo. En ese sentido, se analizaron distintas amenazas detectadas recientemente, tanto en formato escrito como a través de redes sociales, y se establecieron procedimientos específicos de denuncia y registro para garantizar un seguimiento adecuado de cada caso.

Asimismo, se avanzó en la actualización de los protocolos de actuación y en la optimización de los canales de comunicación institucional. Se remarcó la importancia de utilizar vías oficiales para evitar la circulación de información errónea y se acordaron lineamientos claros para la comunicación con las familias, con el objetivo de brindar tranquilidad y transparencia ante situaciones críticas.

Contención emocional y preparación ante emergencias

Otro de los aspectos centrales del encuentro fue el abordaje de la contención emocional en las comunidades educativas. En este sentido, se incorporaron equipos de Salud Mental para asistir a estudiantes y docentes ante situaciones de estrés o eventos traumáticos.

Además, se planificó la realización de simulacros y capacitaciones periódicas, con el propósito de que cada institución cuente con herramientas concretas para actuar de manera ordenada y eficiente ante eventuales emergencias.

De esta manera, el Consejo Provincial de Educación continúa fortaleciendo una política pública basada en la prevención, el trabajo articulado y el cuidado integral, y garantiza condiciones seguras para el desarrollo de las trayectorias educativas en toda la provincia.