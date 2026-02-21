Educación realizó un encuentro para fortalecer las trayectorias educativas

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante el Primer Encuentro del Equipo Colaborativo 2026, destinado a equipos directivos de Nivel Secundario y Modalidades, con el objetivo de fortalecer el trabajo corresponsable en el acompañamiento de las trayectorias educativas de estudiantes en proceso de inclusión.

La jornada se desarrolló este viernes 20 de febrero en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°6, en la localidad de Caleta Olivia, bajo modalidad presencial y virtual, en el marco del Calendario Escolar 2026 y de la Resolución CPE 316/21, normativa que establece el carácter colectivo, contextualizado y dinámico del Proyecto Pedagógico Individual (PPI).

Durante el encuentro se abordó la revisión del marco normativo vigente, destacando que el PPI constituye una construcción compartida entre nivel y modalidad, y que debe ser operativo, evaluado periódicamente y ajustado según las necesidades de cada estudiante.

Asimismo, se realizó un análisis de las trayectorias educativas, identificando fortalezas, debilidades, avances, barreras y apoyos necesarios para garantizar procesos de inclusión sostenidos. En este sentido, se trabajó sobre la actualización del PPI 2026, priorizando objetivos, estrategias de enseñanza, adecuaciones curriculares cuando corresponda, criterios de evaluación personalizados y definición de roles y responsabilidades.

La instancia también permitió establecer acuerdos interinstitucionales vinculados a reuniones bimestrales, canales de comunicación efectivos, responsables de seguimiento y plazos de implementación, asegurando que cada acuerdo sea verificable, aplicable y enmarcado en la normativa vigente.