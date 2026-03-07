Educación realizó la apertura de sobres para la refacción de la Escuela Primaria N°54 de Río Turbio

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante el acto de apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N°01/2026, destinada a la contratación de una empresa especializada para realizar tareas de reparaciones generales en el edificio de la Escuela Primaria Provincial N°54 de la localidad de Río Turbio, en el marco del expediente N°696.397/25 que impulsa la mejora integral del establecimiento educativo.

Durante la apertura estuvieron presentes la secretaria de Gestión Educativa, Sonia Rodríguez, la jefa del Departamento de Compras, Nicole Ampuero, y representantes de la Subsecretaría de Contrataciones dependiente del Ministerio de Economía e Infraestructura de la provincia.

En esta instancia se procedió a la apertura formal de las propuestas presentadas por las empresas oferentes, las cuales serán evaluadas conforme a los procedimientos administrativos vigentes. La documentación será analizada por las áreas técnicas correspondientes del organismo, que verificarán el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en el pliego licitatorio.

Posteriormente, el expediente continuará su circuito administrativo hacia las áreas competentes para su revisión y evaluación técnica. Una vez completadas estas instancias, se avanzará con el proceso de preadjudicación mediante la resolución correspondiente, de acuerdo con la normativa vigente.

De esta manera, el Consejo Provincial de Educación continúa impulsando acciones orientadas al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura escolar, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades educativas en toda la provincia.