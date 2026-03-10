Educación puso en funciones al nuevo director de la Dirección General Regional Zona Sudoeste

El Consejo Provincial de Educación llevó adelante el acto de puesta en funciones del director de la Dirección General Regional de Educación Zona Sudoeste, Adrián Arnold, en el marco del fortalecimiento de la gestión educativa en el territorio.

El acto fue encabezado por la vicepresidenta del CPE, Esther Pucheta, acompañada por la asesora de Presidencia, Griselda García. Asimismo, participó la concejal Mariana Mercado, quien acompañó este momento institucional.

En ese marco, el nuevo director regional, Adrián Arnold, expresó que asume esta responsabilidad como un nuevo desafío y con el compromiso de trabajar para acompañar a las instituciones de la zona. En ese sentido, señaló que se buscará avanzar en la resolución de las situaciones que se presenten en el ámbito regional y gestionar aquellas que requieran la intervención de otras áreas, agradeciendo además la confianza depositada en su persona para asumir esta función.

Desde el Consejo Provincial de Educación se valoró el compromiso de quienes integran los equipos de gestión regional, que cumplen un rol fundamental en el acompañamiento a las instituciones educativas y en la implementación de las políticas educativas en el territorio.