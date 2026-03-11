Educación llevó nuevas calderas para la Escuela 44 de Río Gallegos

El Consejo Provincial de Educación participó hoy de la llegada de nuevos equipos de calefacción, destinados a la Escuela Provincial de Educación Primaria N°44, 19 de Diciembre, de Río Gallegos, en el marco de las acciones que se llevan a cabo para mejorar la infraestructura escolar, en distintos establecimientos de Santa Cruz.

Durante la jornada se presentaron cuatro calderas que serán instaladas en el edificio educativo, equipamiento que permitirá optimizar el sistema de calefacción del establecimiento, y garantizar definitivamente mejores condiciones para el desarrollo de las actividades escolares.

La directora provincial de Mantenimiento, Marcia Arroyo, destacó que estas acciones forman parte de un plan de trabajo de reparación histórica, que se desarrolla en toda la provincia. En ese sentido, indicó que actualmente entre el 60 y el 70 por ciento de los establecimientos educativos ya cuentan con equipamiento nuevo, mientras continúan las tareas de mantenimiento e instalación en el resto de las instituciones.

Asimismo, remarcó que el trabajo del área se desarrolla de manera permanente: “Nuestro objetivo es dar respuestas rápidas a cada institución, intervenir ante cualquier inconveniente y garantizar que las escuelas puedan continuar con sus actividades en condiciones adecuadas”.

En relación con las obras que se llevan adelante en los establecimientos educativos, Arroyo remarcó que el área de Mantenimiento trabaja de manera permanente en distintas instituciones de la provincia. “Sabemos que durante muchos años las escuelas no tuvieron el mantenimiento necesario, por eso hoy estamos avanzando con obras, recambios de equipos y distintas intervenciones que permiten mejorar de manera progresiva la infraestructura escolar”, señaló y, en ese sentido, dijo que el objetivo es continuar con los trabajos de reparación, instalación de sistemas de calefacción y mejoras edilicias, para garantizar espacios adecuados a estudiantes y docentes en toda Santa Cruz.

Además, la funcionaria se refirió a situaciones de vandalismo que han afectado a algunos edificios escolares, como ocurrió recientemente en una institución de El Calafate, donde fue dañado el tablero eléctrico externo. Arroyo informó que ante este tipo de hechos se actúa de manera inmediata, realizando las denuncias correspondientes, y disponiendo la intervención del área de Mantenimiento para garantizar la continuidad de las clases.

“Teníamos calderas obsoletas”

Por su parte, la directora del establecimiento, Laura Díaz, expresó la satisfacción de la comunidad educativa por la llegada del nuevo equipamiento, una demanda que llevaba varios años.

“La verdad que estamos contentos. Es algo que habíamos pedido hace muchos años. Teníamos dos calderas pequeñas y obsoletas que no calefaccionaban correctamente toda la institución, lo que nos obligaba a reorganizar los espacios para que los chicos no pasaran frío”, explicó y recalcó: “Antes sólo se parchaba, no había mantenimiento lamentablemente”.

La autoridad también reflexionó: “Ante varios años de desidia, hoy vemos el cambio”.

Díaz indicó que, con la incorporación de cuatro nuevos equipos, se mejora significativamente la capacidad de calefacción del edificio escolar, beneficiando a aproximadamente a 300 estudiantes que asisten en los turnos mañana y tarde.

Finalmente, Marcia Arroyo destacó que estas mejoras forman parte de un proceso de recuperación de la infraestructura educativa en la provincia, luego de años de falta de mantenimiento en los establecimientos escolares.