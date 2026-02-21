EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Educación llevó adelante conversatorios sobre Acuerdos Escolares de Convivencia en el Nivel Inicial

Compartir

El Consejo Provincial de Educación, a través del Equipo de Convivencia Escolar, llevó adelante una serie de conversatorios destinados a los Equipos de Gestión de Jardines de Gestión Privada y a docentes del Jardín de Infantes N°17, con el objetivo de fortalecer la reflexión institucional en torno a los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC).

Durante los encuentros se trabajaron diversos ejes centrales, entre ellos el reconocimiento de los AEC como el marco que organiza y regula las relaciones entre los miembros de cada comunidad educativa, así como el repaso del marco conceptual y normativo que orienta su construcción. Asimismo, se propició la revisión y resignificación de prácticas instituidas en el Nivel Inicial, comprendiendo la convivencia escolar como un proceso de construcción colectiva de acuerdos.

Otro de los aspectos destacados fue la reflexión sobre la convivencia como un proceso de enseñanza y aprendizaje, que habilita la construcción de ciudadanía desde las primeras infancias, entendiendo que el Nivel Inicial constituye un espacio clave para la formación de valores, el respeto por el otro y la participación democrática.

Estos espacios de diálogo e intercambio reafirman el compromiso institucional con la construcción de comunidades educativas democráticas, participativas e inclusivas, donde enseñar y aprender a convivir forma parte fundamental de la tarea pedagógica. En el Nivel Inicial, cada gesto, cada palabra y cada acuerdo construido colectivamente se convierte en una experiencia fundamental para las niñas y los niños.

Santa Cruz participó de un encuentro para la Formación de Formadores en Alfabetización

El Gobierno Provincial fortaleció la implementación de Energía Santa Cruz con una jornada de capacitación en Río Gallegos

Juegos de Verano 2026: se disputan las semifinales de fútbol mixto

También