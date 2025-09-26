Educación invita una nueva edición de Expo Carreras Eligiendo mi futuro

En el marco de un trabajo articulado entre las diferentes Direcciones Generales y Provinciales del CPE y con el fin de acompañar las trayectorias educativas de los alumnos de Nivel Secundario, el Consejo Provincial de Educación continúa impulsando acciones que permitan a los futuros egresados conocer las alternativas de continuidad de estudios o formación profesional una vez finalizado el nivel.

Con ese objetivo, se invita a participar de la Expo Carreras “Eligiendo mi futuro”, destinada a alumnos de 5to Año de Educación Secundaria, 6to Año de Educación Técnico Profesional y 3er Año EPJA. La actividad contará con la participación de instituciones de Nivel Superior, organismos gubernamentales y Fuerzas de Seguridad del Estado, presentes en toda la provincia para dar a conocer sus propuestas de formación.

Cronograma de sedes y horarios:

-3/10 – 09:00 a 13:00 y 17:00 a 21:00 | SUM Municipal, Comandante Luis Piedra Buena

-8 y 9/10 – 09:00 a 16:00 | Gimnasio del CPES N°23 Rep. Guatemala, Río Gallegos..

-16 y 17/10 – 09:00 a 16:00 | Gimnasio del CPES N°20, Caleta Olivia.

-20/10 – 09:00 a 16:00 | SUM Municipal, Puerto San Julián.

-23/10 – 10:00 a 14:00 | EPP N°17, Los Antiguos.

-29/10 – 09:00 a 16:00 | Colegio Provincial de Educación Secundaria N°14, Pico Truncado.

-29/10 – 09:00 a 12:30 y 14:00 a 17:00 | Gimnasio UNPA-UART, Río Turbio.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del CPE de acompañar a los jóvenes en la elección de su futuro educativo y profesional, fortaleciendo la vinculación entre los estudiantes, las instituciones educativas y el mundo académico y laboral.