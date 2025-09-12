Educación invita al taller de producción musical y audiovisual Cancionero Santacruceño

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección General de Educación Artística, convoca a docentes de Música de Nivel Secundario, a participar del Taller de producción musical y audiovisual “Cancionero Santacruceño”. El mismo dará inicio el próximo miércoles 17 de septiembre.

Esta iniciativa que se llevará adelante bajo la modalidad virtual, estará a cargo de Ariel Arroyo, y tiene como propósito fortalecer la cultura identitaria de Santa Cruz, a partir de la selección de canciones referenciales de nuestra provincia.

El Cancionero Santacruceño reúne un repertorio de diferentes compositores de la provincia, y tiene como objetivo trabajar en la construcción y en el fortalecimiento de la identidad musical y cultural.

El taller contará con puntaje docente; y el producto final será una producción audiovisual. Las vacantes son limitadas, y los interesados deberán completar el siguiente formulario: https://forms.gle/4CB3gVt1JMrjb91y7

Por dudas y/o consultas: certificados.dgdp.cpe@gmail.com